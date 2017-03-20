مسجد العندليب بالزقازيق يتحول لقاعة أفراح.. والأهالي للأوقاف: المزيكا حرام

التحرير

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في ظاهرة غريبة، تحول أحد مساجد الشرقية من دار للعبادة، إلى دار للمناسبات وقاعات أفراح، تُقام فيها حفلات موسيقية وغنائية، بعد انتهاء عقد القران، مع تجاهل تام لمديرية أوقاف الشرقية، ممن زادوا الشعر بيتًا لمسئولي الأوقاف: «اللي ناقص كنتوا تيجوا تصقفوا لهم».



رصدت عدسة «التحرير» قيام مجموعة من عازفي المزمار والطبل البلدي، بالاحتفال بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في الشرقية، بعقد قران لعروسين، وتحول المسجد لقاعة أفراح، بينما قال أحد الأهالي: "الزفة ناقصها رقاصة".



«صباح الفل يا شيخ الأوقاف».. بتلك الكلمات استنكر عبد الرحمن جابر، عامل، موقف مديرية الأوقاف بالشرقية، من تلك الممارسات شبه اليومية بالمسجد، وعدم تدخله للتصدي لتصرفات البعض ممن لا يدركون «حرمانية التطبيل والغناء» بالمسجد، مضيفًا: إن "لم تستطيعوا أن تدخلوا للتصدي لذلك اتركوا مناصبكم، وإن كان بعلمكم لكنكم ترفضون التدخل من أجل الأهالي ده عذر أقبح من ذنب".



وقال «محمد عادل»، أحد الأهالى، إن مسجد الفتح سابقًا دار المناسبات حاليًا، يُجاور مستشفى المبرة، الذى يمارس إلى جانبه حفلات صاخبة بعد عقد أي قران، ما يُطيح بقوانين الدولة فى عدم الإزعاج أمام المستشفيات، وإن كان قانون المرور يعاقب السائقين على استخدام أجهزة التنبيه فى غير الشأن المُخصصة له، ومنع التعامل بها فى بعض المناطق، فلم لا تعاقب مرتكبى مثل تلك الأفعال إلى جانب المستشفيات، وأين دور وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية؟!



وخاطب أحد الأهالى، رفض ذكر اسمه، مستشار وزارة الأوقاف الشيخ «صبرى عبادة»، بشأن حضوره أحد الأفراح بمركز الحسينية، قائلًا: «كان أولى بيك تتصدى لأفراح مسجد الفتح يا مولانا».



وانتقد العديد من الأهالي موقف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، وأعربوا عن استيائهم من موقفهم الخاضع أمام تلك الممارسات، التي تتناقض مع تصريحات الشيوخ فى القنوات الفضائية عن الموسيقى، قائلين: «هي المزيكا مش حرام يا مولانا؟!».



وطالب بعض الأهالي بتدخل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لمحاسبة المقصرين من مسئولي المديرية بالشرقية، الذين لا يدركون طبيعة مناصبهم، ولم يستطع أحد منهم التصدي لظاهرة تحول مسجد الفتح وغيره من المساجد لقاعات أفراح.

جدير بالذكر أن مسجد الفتح يعتبر من أهم معالم مدينة الزقازيق الإسلامية، لكونه تحفة معمارية، حيث تم بناؤه على الطراز الإسلامي، وأهالي المدينة يعرفون المسجد باسم آخر وهو مسجد العندليب عبد الحليم حافظ وأنه من قام ببنائه.