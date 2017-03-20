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«بيجو» تستعد للكشف عن إصدار جديد من «508»

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«بيجو» تستعد للكشف عن إصدار جديد من «508» «بيجو» تستعد للكشف عن إصدار جديد من «508»

التحرير

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تعتزم شركة "بيجو" الفرنسية، الكشف عن سيارتها 508 بثوبها الجديد والتي ظهرت لأول مرة في عام 2011، بديلة لعائلة 407 الشهيرة.

وبحسب مجلة "موتور 1” المتخصصة في السيارات، فإن بيجو تنوي استبدال النسخة القديمة من السيارة 508، وطرح إصدار جديد ومغاير لكافة الإمكانات الموجودة في السيارة بشكلها الحالي.

وأشارت الشركة الفرنسية خلال مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات منذ أيام قليلة، إلى أنها تسعى بشكل أساسي لمنافسة العديد من الإصدارات وعلى رأسها BMW الفئة الثالثة وأوبل إنسيجنيا الجديدة.

وأكدت الشركة أن الشكل الخارجي للسيارة، سيحمل العديد من السمات العصرية الخاصة بالتصميمات الخارجية، والتي تنوي الشركة تعزيزها بشكل واضح في إصدارات بيجو الحديثة.

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التحرير

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