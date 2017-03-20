«أودي» تحدد موعد الكشف عن «A8» الجديدة

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كشفت شركة "أودي" الألمانية العملاقة موعد الكشف عن الجيل الجديد من سيارتها السيدان الفاخرة "A8”.

وبحسب شبكة "NDTV” الهندية، فإن الشركة الألمانية أكدت عزمها طرح الجيل الرابع من سيارتها السيدان الفاخرة في يوليو المقبل، وذلك خلال قمة أودي في مدنية برشلونة الإسبانية.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها تنوي الكشف عن السيارة بشكل رسمي خلال معرض فرانكفورت الألماني بنسخته لعام 2017، استغلالًا لسمعة المحفل الدولي الخاص بالسيارات.

ومن المتوقع أن تصدر بمحرك 6000 CC مكون من 12 سلندر "W12”، ومزود بشاحن إضافي "تربو"، وهو ما يؤهله لضخ قوة مقدارها 600 حصان، بعزم دوران مقداره 900 نيوتن متر.