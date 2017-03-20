أخبار عاجلة

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
بالصور .. تشييع جثمان رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
بالصور.. وزيرة التضامن وعلماء دين يزورون رجال الشرطة المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«أودي» تحدد موعد الكشف عن «A8» الجديدة

Google+ Print
«أودي» تحدد موعد الكشف عن «A8» الجديدة «أودي» تحدد موعد الكشف عن «A8» الجديدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت شركة "أودي" الألمانية العملاقة موعد الكشف عن الجيل الجديد من سيارتها السيدان الفاخرة "A8”.

وبحسب "NDTV” الهندية، فإن الشركة الألمانية أكدت عزمها طرح الجيل الرابع من سيارتها السيدان الفاخرة في يوليو المقبل، وذلك خلال قمة أودي في مدنية برشلونة الإسبانية.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها تنوي الكشف عن السيارة بشكل رسمي خلال معرض فرانكفورت الألماني بنسخته لعام 2017، استغلالًا لسمعة المحفل الدولي الخاص بالسيارات.

ومن المتوقع أن تصدر بمحرك 6000 CC مكون من 12 سلندر "W12”، ومزود بشاحن إضافي "تربو"، وهو ما يؤهله لضخ قوة مقدارها 600 حصان، بعزم دوران مقداره 900 نيوتن متر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل