نيمار: أتمنى اللعب تحت قيادة مورينيو وجوارديولا

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أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة الإسباني، أن ناديه حقق المعجزة أمام باريس سان جيرمان، خلال فوز البلوجرانا (6-1) في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لتعويض خسارة الذهاب برباعية نظيفة، في سيناريو تاريخي، ودرامي، ليتأهل البرسا لربع النهائي.

وأضاف نيمار خلال تصريحاته لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الإثنين: "قدَّمنا أداءً جيدًا في المباراة، أشكر الله على كتابة التاريخ، وحتى الآن لازلنا نتساءل عما فعلناه لأنها كانت ليلة تاريخية ورائعة، وكنا بحاجة لمعجزة، وحققناها بالفعل، ولم أكن قادرًا على العودة للمنزل، والنوم في تلك الليلة".

وأشار نجم برشلونة إلى رغبته في اللعب بالبريميرليج قائلآ " الدوري الإنجليزي، هو البطولة التي تدهشني أحب طريقة اللعب، والفرق بهذا الدوري، يومًا ما أحب أن ألعب في هذا الدوري، أحترم مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وأرسنال، وليفربول، هذه الأندية التي دائمًا تقاتل هناك، ويوجد مدربين على مستوى عالي مثل جوزيه مورينيو، وبيب جوارديولا، فهما من المدربين، اللذين يتمنى أي لاعب العمل معهما".

وتابع الدولي البرازيلي صاجب الـ 25 عامًا قائلآ "في البريمييرليج، لا تعرف من سيفوز ومن سيحصد اللقب، دائمًا ما تكون هناك مفاجأة، ليستر سيتي، فريق جيد، وقدموا موسمًا رائعًا العام الماضي، وحصدوا اللقب، ويجب أن نحترمهم حال لعبنا أمامهم في دوري الأبطال".