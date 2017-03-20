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استبعاد مانويل نوير من معسكر «المانشافت»

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استبعاد مانويل نوير من معسكر «المانشافت» استبعاد مانويل نوير من معسكر «المانشافت»

التحرير

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قرر المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواكيم لوف، استبعاد حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، من المعسكر، واستدعاء كيفن تراب، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب تير شتيجن، وبيرند لينو.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن نوير انسحب من صفوف الألماني قبل المباراتين المقررتين أمام إنجلترا وأذربيجان، بسبب إصابته في عضلة السمانة.

ويلتقي المنتخب الألماني، نظيره الإنجليزي وديا، في دورتموند الأربعاء المقبل، ثم يسافر إلى باكو لمواجهة منتخب أذربيجان الاسبوع المقبل ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

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التحرير

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