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«الشناوي» يكشف سر استبعاده من قائمة المنتخب

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«الشناوي» يكشف سر استبعاده من قائمة المنتخب «الشناوي» يكشف سر استبعاده من قائمة المنتخب

التحرير

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كشف أحمد الشناوى ، حارس مرمى الزمالك، ومنتخب ، عن سبب عدم انضمامه لمعسكر منتخب مصر، قبل ودية منتخب توجو، استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، التى يفتتحها بمواجهة تونس في شهر يونيو المقبل.

وقال الشناوي فى تصريحات لـ«التحرير»، إن الإصابة في العضلة الضامة التى تعرض لها خلال مباراة رينجرز النيجيري، في ذهاب دور ال32 لدورى أبطال إفريقيا كانت سببا فى عدم تواجده فى قائمة .

وأضاف «أنا بعيد عن التدريبات، منذ ما يقرب من ستة أيام، وبالتالى استبعادى من المنتخب أمر منطقى وأتمنى التوفيق للفراعنة الفترة المقبلة».

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني هيكتور كوبر أعلن قائمة الفراعنة لمواجهة توجو ودياً، وشهدت القائمة استبعاد أحمد الشناوى.

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التحرير

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