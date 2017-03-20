بقرار جمهوري.. الصحة تطلق "صندوق الدواء" لحمايته من متغيرات الأوضاع الاقتصادية

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، صندوق الدواء المصري والذي أنشئ بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تفعيلاً لأحكام المادة 18من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بإنشاء هذا الصندوق.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الهدف من تفعيل صندوق الدواء المصرى غير المعد للتصدير هو ضمان عدم تأثر أسعار الأدوية المصرية بما يطرأ من متغيرات على الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصندوق تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان ويأخذ مساهمته من منظمات دولية وحكومية وغير حكومية، ولكن لا يحصل على موارد مالية من الموازنة العامة للدولة.

وذكر مجاهد- في بيان اليوم الاثنين- أنه تمت مراعاة ضرورة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية في سبيل تمويل هذا الصندوق .

ودعا وزير الصحة والسكان الشركات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني للتبرع لهذا الصندوق، حيث يمثل النواة التي سوف تقوم بتوفير احتياجات المريض المصري للدواء .

يذكر أن أول مساهمة في تمويل هذا الصندوق كانت من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) بمبلغ قدرة 100 مليون جنيه. وقالت وزارة الصحة إن مصر تستورد أدوية ليس لها مثائل أو بدائل سنوياً بقيمة 225 مليون دولار.​