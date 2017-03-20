«بدأت بـ1000 جنيه» و«عملت فيلم جاب جاز».. أجرأ تصريحات عمرو يوسف في «سطوح عم صلاح»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

عمرو يوسف، الفنان الذي بدأ حياته الفنية بدوره في مسلسل "الدالي" مع الراحل نور الشريف، والذي تزوج الفنانة السورية كندة علوش، وأثارا الجدل على الـ"سوشيال ميديا" بسبب إقامتهما حفلتين لزفافهما، استضافه الفنان صلاح عبد الله في برنامجه الجديد "سطوح عم صلاح"، المذاع على قناة "الحياة"، ونرصد في السطور التالية أبرز تصريحاته بالبرنامج.

1- إيه اللي يثبتلي إنك بجد

سخر صلاح عبدالله من جملة عمرو يوسف الشهيرة بفيلم "هيبتا"، وسأله: "إيه اللي يثبتلي إنك بجد"، فرد قائلاً: "حضن".

2- موديل إعلانات

أجاب عمرو على سؤال صلاح عبدالله عن بداياته، قائلاً: "بدأت موديل إعلان"، والواحد بعد مابيتشهر بياخد فلوس أكتر.

3-عملت فيلم فاشل وجاب جاز

صرّح عمرو بالبرنامج، أنه قام بدور في فيلم شهد سقوط ذريع قائلاً: "عملت فيلم فاشل وجاب جاز.. لبس في شجرة"، ولم يُصرح بعنوان الفيلم، بينما وصف فيلمه "مقلب حرامية" بأنه ناجح، وقال: "مكسر الدنيا لحد انهاردة".

4- أجر الإعلانات

رد عمرو على سؤال صلاح عبدالله بخصوص أجره بالإعلانات التي بدأ بها مشواره الفني، وقال: "أول إعلان أخدت فيه ألف جنيه"، مما دعى صلاح للمقارنة بينه وبين سيدة الشرق أم كلثوم، مشيراً إلى أنها أقامت حملة إعلانية لبرفان "صفية زغلول"، وكان أجرها أقل منه بكثير.

5-الفرق بين الجوابات والشات

أبدى صلاح عبدالله استنكاره من كثرة استخدام الـ"سوشيال ميديا"، والبعد عن كتابة الجوابات وعلّق عمرو على ذلك قائلاً: "دلوقتي ممكن واحد يكون في أوضة وبيتشات مع واد في الأوضة اللي جمبه"، ولم يستوعب صلاح معنى كلمة "chatting"، ما دعى عمرو يوسف لشرحها له.

6- ذكرياته مع جدته

أشار عمرو إلى كيفية إجرائه اتصالاته الدولية، قديماً، مع جدته، وقال: "كنا لما نحب نعمل مكالمة دولي، كنت امشي أنا وجدتي لغاية السنترال نحجز مكالمة، وكنا نجري عالبيت نستنى المكالمة اللي هيحولهالنا السنترال، ونمسك التليفون ونقوم ونقعد نزعق".