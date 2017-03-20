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النيابة تحقق مع موظف بـ"موانئ البحر الأحمر" متهم بالنصب

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النيابة تحقق مع موظف بـ"موانئ البحر الأحمر" متهم بالنصب النيابة تحقق مع موظف بـ"موانئ البحر الأحمر" متهم بالنصب

مصراوي Masrawy

هيئة موانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة السويس، تحت إشراف المستشار أحمد عز، التحقيق مع موظف بالشؤون المالية في هيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك في اتهامه بالنصب والتلاعب بأوراق خاصة بتأمين مزادات.

تعود أحداث القضية إلى تقدم أحد العملاء بطلب للحصول على كراسة شروط مزايدة علنية طرحتها الهيئة في أبريل من العام 2016، مسددًا مبلغ 100 ألف جنيه تأمينًا للمزاد، تسلمها "كريم. ا" رئيس قسم الشطب بالإدارة العامة للشؤون المالية في هيئة موانئ البحر الأحمر، الذي أوهم العميل -وفق بلاغ قُدم لاحقًا- بأنه سدد مبلغ التأمين في الخزنة، وسلمه بلك إيصالاً مميكنًا ممهور بختم.

ووفق التحقيقات الأولية، عاد العميل بعد فترة لاسترداد مبلغ التأمين فاكتشف أن اسمه غير مسجل في كشف الخزينة، واتهم الموظف المذكور بالاستيلاء على مبلغ التأمين، وأنكر الأخير الاتهام في تحقيقات أجريت معه، وادعى أنه لم ير الشاكي من قبل.

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