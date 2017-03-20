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14 جريحا على الاقل في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان

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14 جريحا على الاقل في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان 14 جريحا على الاقل في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان

مصراوي Masrawy

اصيب 14 شخصا على الاقل بجروح في تحطم طائرة ركاب ال

جوبا، جنوب السودان (ا ف ب)
اصيب 14 شخصا على الاقل بجروح في تحطم طائرة ركاب الاثنين عند الهبوط في مطار مدينة واو في جنوب السودان (شمال غرب)، كما علم من وزير الاعلام في ولاية واو.

وقال الوزير بونا غودينسيو لوكالة فرانس برس "لقد استقبلنا 14 جريحا نقلوا الى المستشفى بشكل طارىء وهم في حالة مستقرة". ولم تعرف اية تفاصيل حول عدد ركاب الطائرة او ما اذا تسبب الحادث بوفيات.

واعلن غابرييل نغانغ مدير شركة الطيران "ساوث سوبريم ايرلاينز" في جنوب السودان لوكالة فرانس برس ان الطائرة "كانت تقل 40 راكبا وخمسة من افراد الطاقم".

واوضح ان الطائرة كانت تقوم برحلة بين عاصمة البلاد جوبا ومدينة واو لكنه لم يشأ اعطاء تفاصيل حول ظروف الحادث.

وبحسب مصدر ملاحي فان الحادث قد يكون سببه الظروف المناخية الصعبة.

وقال بول تشارلز المهندس في المطار لوكالة فرانس برس ان "الرؤية لم تكن جيدة وكانت الطائرة تهبط من ناحية الشرق الى الغرب، وتحطمت قرب المدرج. الطقس لم يكن جيدا ولذلك تحطمت. اعتقد ان الطيار لم يتمكن من رؤية المدرج".

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مصراوي Masrawy

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