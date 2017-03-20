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قصة مصورة: عودة رفات قتلى بالحرب الكورية إلى بلادهم

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مصراوي Masrawy

قصة مصورة: عودة رفات قتلى بالحرب الكورية إلى بلادهم عودة رفات قتلى بالحرب الكورية إلى بلادهم

القاهرة- (مصراوي)

أُقيم احتفال في الصين بعودة رفات العشرات من الجنود الصينيين، الذين قُتِلوا جنبًا إلى جنب مع جنود كوريا الشمالية الحرب الكورية التي جرت من 1950 إلى 1953، لدفنهم في بلادهم أخيرًا.

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وتُظهر الصور عملية فرز الهياكل العظمية ووضعها في توابيت، في مراسم في إنتشون بكوريا الجنوبية، بحضور ضباط الجيش الصيني. (أ ف ب)

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وكانت كوريا الجنوبية أرجعت إلى الصين، العام الماضي، رفات 36 عسكرياً صينياً، قتلوا خلال الحرب الكورية. (أ ف ب)

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وقامت سلطات كوريا الجنوبية منذ ذلك الحين، بإرسال رفات 505 من أولئك العسكريين إلى الصين. (أ ف ب)

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وجرى نقل الرفات في نعوش، من مطار اينشيون إلى مدينة شينيانغ شمال شرق الصين حيث تقع مقبرة عسكرية. (أ ف ب)

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ولا يزال عدد ضحايا الحرب موضع جدل، ففيما تشير تقديرات غربية إلى بلوغ عدد الجنود الصينيين الذين قتلوا 400 ألفًا، فيما تقول مصادر صينية إنهم 180 ألفا. (أ ف ب)

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