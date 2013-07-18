شباب وزارة البيئة يعرضون ملفهم على الوزيرة ويطالبونها بتحقيق العدالة الاجتماعية

قدمت اليوم جبهة ائتلاف الشباب بوزارة البيئة باول ملفاتها التي تنتظر موافقة الدكتورة ليلى راشد اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة وهي مساواة العاملين المتعاقدين بنظرائهم المعينين بما يحقق العدالة الاجتماعية للعاملين بالوزارة .

واوضح محمد سامى احد الاعضاء المؤسسين لجبهة ائتلاف الشباب انهم تقدموا اليوم بمذكرة لوزيرة البيئة يطالبونها بتحقيق العدالة الاجتماعية واعادة توزيع المكافات بين العاملين المتعاقدين الذين يشعرون بظلم كبير نتيجة تثبيت زملائهم و منحهم مزايا مالية علي حسابهم نتيجة الواسطة والمحسوبية علي الرغم من ان جميع المتعاقدين اقدم بكثير من الذين تم تثبيتهم ولكنهم ينتظرون تحقيق العدالة الاجتماعية التي انتظروها في ظل حكم الاخوان ولكنها لم تتحقق كما وعدوا.

> ويعد ملف العاملين بالوزارة وإعادة الهيكل المؤسسى والتدريبى بالوزارة احد الملفات التى ستقوم بدراستهاا الدكتورة ليلى اسكندر بجانب الملفات والمشاريع البيئية الاخرى وعلى رأسها المحميات الطبيعية والنظافة والمبيدات المسرطنة.