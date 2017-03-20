"التموين" تطرح أسماك بأسعار مخفضة في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن طرح كمية كبيرة من الأسماك بأسعار مخفضة، لمواجهة غلاء أسعار الأسماك في الأسواق.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، طرح الأسماك ذات الأسعار المدعمة يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، وأن سعر كيلو البوري سيصل إلى 25 جنيها بدلًا من ٤٥ جنيها، والشبار الأبيض 15 جنيهًا بدلًا من ٣٥ جنيها للكيلو، والسردين ٢٠ جنيها للكيلو.

ونوهت مديرية التموين إلى طرح الأسماك بإحدى الأسواق جوار قصر ثقافة بورسعيد في حي المناخ، ضمن مبادرة "الشعب يأمر" لمحاربة جشع التجار.