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وفد ألماني ورجال أعمال مصريين يزورون آثار «تونا الجبل» بالمنيا

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وفد ألماني ورجال أعمال مصريين يزورون آثار «تونا الجبل» بالمنيا وفد ألماني ورجال أعمال مصريين يزورون آثار «تونا الجبل» بالمنيا

التحرير

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زار وفد ألماني مكون من 27 سائحًا، ورجال أعمال مصريين، منطقة آثار تونا الجبل، التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، للتعرف على المعالم الأثرية والسياحية بالمنطقة.

حيث زار الوفد، آثار الآشمونين وكنيسة البازيلكا والقرود ومعبد رمسيس، ثم اتجهوا إلى تونا الجبل وزاروا مقبرة بيتوزيرس والسراديب ومقبرة ايزادورا والساقية الرومانية ولوحة أخناتون ثم غادروا متجهين لزيارة آثار تل العمارنة.
 
وفي سياق متصل، زار وفد مكون من 79 مرشدًا سياحي ورجال أعمال مصريين بزيارة المنطقة الأثرية بالكامل، تمهيدًا لمرافقة الوفود القادمة لزيارة المنطقة واطلاعهم على تاريخ أجدادنا المصريين القدماء.

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التحرير

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