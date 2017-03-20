إيقاف حكم واقعة «يد إينرامو» مدى الحياة

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أصدرت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرارًا بإيقاف الحكم الغاني جوزيف أودارتي لامبتي، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم مدى الحياة، محليًا أو دوليا.

وجاء القرار بسبب تأثيره بشكل واضح على نتيجة مباراة جنوب إفريقيا والسنغال، والذي انتهت بفوز البافانا بفانا بهدفين لهدف، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ولم تطرح اللجنة سبب الإيقاف بشكل مباشر، وأشارت إلى أنها ستعلن عن التفاصيل في القريب العاجل.

جدير بالذكر أن «أودارتي لامبتي» هو حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي، والتي شهدت واقعة إحراز المهاجم الإفريقي إينرامو هدف الفوز عن طريق لمس الكرة بيده والمعروفة إعلاميا بـ "يد إنرامو".