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مورينيو: الفوز لم يعد يمثل لي القمر والخسارة لا تعني الجحيم

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مورينيو: الفوز لم يعد يمثل لي القمر والخسارة لا تعني الجحيم مورينيو: الفوز لم يعد يمثل لي القمر والخسارة لا تعني الجحيم

التحرير

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لم يعد فريق في إنجلترا يمكنه السيطرة على الدوري بشكل دائم؛ سبب توزيع القوة على الأندية، وذلك في حديثه لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقال المدرب الشهير الملقب بـ«سبشيال وان»، " أدرب نادٍ عظيم ذو مكانة كبيرة، لافتا بان في إنجلترا كل الفرق قوية ماليًا، ليس مثل ألمانيا على سبيل المثال حيث يبدأ بايرن تحقيق الدوري من الصيف، "بايرن اشترى أفضل لاعبي بوروسيا دورتموند جوتزة ثم الصيف التالي اشترى ليفاندوفسكي وهذا الموسم اشترى هوملز، هذا لا يحدث هنا في إنجلترا".

وأردف "لقد أصبحت الـ Calm One (الرجل الهادئ)، مورينيو الإنسان يحاول أن يكون عكس مورينيو المدرب، يحاول أن يكون حكيمًا هادئًا، وأن يجد طريقة للابتعاد عن كرة القدم".

وأردف «سبشيال وان»: "الآن يمكنني أن أذهب للمنزل وألا أشاهد كرة القدم أو أفكر فيها على عكس بداية مسيرتي التي كنت مرتبطًا فيها بكرة القدم 24 ساعة كل يوم، كان عليه أن أجد طريقة للنضوج، الآن أشعر بشعور جيد تجاه شخصيتي كإنسان فقد نضجت وأصبحت أكثر هدوء".

وتابع "الفوز لم يعد يمثل القمر بالنسبة لي، ولا الخسارة تعني الجحيم، وأعتقد أنني قادر على نقل هذا الهدوء للاعبين ومن يعملون معي، مازلت أتمتع بنفس الطموحات كما في السابق ونفس الاحترافية لكنني أسيطر على مشاعري أكثر الآن".

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التحرير

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