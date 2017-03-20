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الكونجرس الأمريكي يطالب من لديه أدلة على تدخل روسيا لصالح ترامب بتقديمها

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الكونجرس الأمريكي يطالب من لديه أدلة على تدخل روسيا لصالح ترامب بتقديمها الكونجرس الأمريكي يطالب من لديه أدلة على تدخل روسيا لصالح ترامب بتقديمها

مصراوي Masrawy

الكونجرس الأمريكي

القاهرة - (مصراوي): 

أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، ديفين نونيز، الاثنين، أن كل من سيثبت تآمره في التدخل بالانتخابات الأمريكية الرئاسية سيتم محاسبته.

وطالب نونيز، في الجلسة المنعقدة بالكونجرس الأمريكي، كل من لديه معلومات حول التدخل الروسي في الانتخابات بتقديم ما لديه من أدلة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وشهدت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب اتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لصالح .

وقال نونيز في لقائه مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إنه لا يوجد أدله أو شواهد على تورط أشخاص في حملة الرئيس ترامب في اتصالات مع جهات روسية.

وكان نونيز قد أعلن في مؤتمر صحفي متلفز عقده في مقر الكونجرس، في الـ28 من فبراير الماضي أن اللجنة لا تملك أي أدلة تُثبت أن مسؤولين في حملة ترامب تحدثوا إلى مسؤولين روس، أو حصول اتصالات بين مقربين من دونالد ترامب والاستخبارات الروسية.

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مصراوي Masrawy

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