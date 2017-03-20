مصرع فتاة تحت عجلات المترو بالدقي.. وتوقف الحركة واغماءات بين الركاب

كتب - محمد شعبان وعبد الله قدري:

تسبب حادث مصرع فتاة تحت عجلات مترو الأنفاق بمحطة الدقي، اليوم الإثنين، في زحام شديد بالمحطة، وتوقف الحركة.

وقال مصدر أمني بمباحث الدقي، إن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، اختل توازنها أثناء توقفها على رصيف محطة مترو الدقي بالخط الثاني اتجاه الجيزة.

وأضاف المصدر، أن سقوط الفتاة تصادف مع قدوم أحد القطارات، لتلقى حتفها في الحال، وسط انهيار واغماءات العشرات من الركاب.

وأشار المصدر، إلى أنه تم استدعاء النيابة العامة للمعاينة، ونقل الجثة إلى المشرحة، تمهيدا لاستئناف حركة المترو.