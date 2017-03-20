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بالصور..أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (1)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (1)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (14)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (14)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (15)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (15)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (16)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (16)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (17)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (17)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (18)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (18)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (19)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (19)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (20)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (20)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (21)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (21)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (22)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (22)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (23)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (23)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (24)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (24)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (26)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (26)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (25)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (25)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (27)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (27)

أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (28)أهالي يحاولون اقتحام مشرحة مستشفى كفر الشيخ (28)

كفر الشيخ - إسلام عمار

شهدت مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم الإثنين، محاولة مجموعة من أهالي مركز الحامول، اقتحام مشرحة المستشفى، لأخذ جثث ذويهم، الذين لقوا مصرعهم في حادث سير، بسبب تباطؤ إنهاء إجراءات التصريح بدفنهم.

انتقل العميد سامح رمضان الطنوبي، المستشار العسكرى لمحافظة كفر الشيخ، والمقدم أحمد سكران، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، واللواء إبراهيم القصاص عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتهدئة الأهالى، وتمكنوا من استعجال فريق النيابة، لمعاينة الجثث، تمهيدا لتسليمهم جثث المتوفين.

كما انتقل فريق من نيابة مركز المحلة الكبرى برئاسة المستشار أحمد نجيب رئيس النيابة، وضم كامل مكرم، ويوسف فرحات، وكيلي النيابة، وفكيه رزق، وأشرف بدير سكرتيرا التحقيق، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، لمعاينة ومناظرة جثث المتوفين الخمسة فى حادث التصادم.

وأمر رئيس نيابة مركز المحلة بالتصريح بدفن الجثث الخمسة، وجرى استلامهم من قبل ذويهم، في سيارات نقل الموتى، وسط صيحات التكبير، والشهادة، وصراخ ودموع أهالي المتوفين، مع إطلاق الأهالي عبارات سخط ضد محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

كان ٥ أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب ١٣ آخرون، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق كفر الشيخ المحلة، أمام قرية كفر دخميس، الواقعة على هذا الطريق، بنطاق مركز المحلة بمحافظة الغربية، وجرى نقلهم عن طريق ٢٢ سيارة إسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لقربه من موقع الحادث.

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