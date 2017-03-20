بالصور.. حملة للرقابة الإدارية على مصنع التغذية المدرسية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد محمد الجهيني، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، على مصنع تصنيع وتعبئة وجبات التغذية الموردة للمدارس بحي الزهور.

وقال مجدي الخضر، وكيل مديرية التموين، في تصريحات صحفية، إن الحملة استهدفت مراقبة مصنع تصنيع وتعبئة وجبات التغذية الموردة للمدارس بحي الزهور، لمتابعة الإنتاج ومظي توافر المواد الخام وسلامة المنتج حتى وصوله للمدارس.

وأشار إلى أن المشاركين بالحملة أشادوا بنظافة المصنع، وتأكدوا من توافر شهادات العاملين الصحية وصلاحيتها، بجانب الاطمئنان على المنتجات الغذائية من دقيق وسكر وزبدة وعجوة، وتواريخ الإنتاج والصلاحية للاطمئنان على سلامة الأطفال من التلوث والأمراض.