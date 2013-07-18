منير فخري:نحترم التعاقدات السابقة مع المستثمرين المحليين والأجانب

قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة الصناعة، ان الحكومة تحترم كافة العقود المبرمة مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، موضحا أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين.

> وأكد على سعي الوزارة لحل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعى إلى جانب استعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة والذى يعد أحد أهم الملفات العاجلة والتى يجب وضع تصور شامل لها فى الفترة القريبة المقبلة.

> ونقلت صحيفة المصري اليوم عن الوزير خلال لقاء مع قيادات الوزارة أن الوزارة ستسعى لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات.

> وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا.

> واكد حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

> وأوضح الوزير أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصرى واستعادة الأمن، خاصة فى المدن والمناطق الصناعية وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة تسهم فى إحداث انتعاشة فى الاقتصاد القومى.