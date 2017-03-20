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وزير التنمية المحلية: قريبًا قرار وزاري بتشكيل مجالس لامركزية بالمحافظات

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وزير التنمية المحلية: قريبًا قرار وزاري بتشكيل مجالس لامركزية بالمحافظات وزير التنمية المحلية: قريبًا قرار وزاري بتشكيل مجالس لامركزية بالمحافظات

مصراوي Masrawy

الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كتب محمد غايات:
أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يعتزم إصدار قرار بتشكيل مجالس استشارية في المحافظات بصلاحيات لامركزية لكل محافظة، حسبما أكد في مؤتمر صحفي.

وأضاف الشريف خلال المؤتمر الذي عقد بمقر مجلس الوزراء -عقب اجتماع مجلس المحافظين-، أن الهدف من المجالس هي وضع رؤى وخطط في كل محافظة ومجلس استشاري للمحتفظ وهي ليست مجالس سياسية يقوم المحتفظ باختيارهم.

وأعلن عن خطة لتحويل المحافظات من مستهلكة الى منتجة ومصدرة وحتى عام ٢٠٢٠ سيتم دعم اللامركزية إلى أقصى حد.

وأوضح الشريف، أنه تم مناقشة الإسراع بالاستثمار وزيادة الانتاج بالثروة الداجنة في ، وطرح برنامج السكان، ومناقشة منظومة استلام القمح هذا العام، لضمان ان تكون على افضل مستوى.

وأكد أنه خلال ٤ أسابيع سيتم الانتهاء من الخطط لبرامج السكان على جميع المحافظات وسيتم اعادة الخطط الموضوعة طبقا لما سيصل اليه المسح السكاني.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى عمل ملتقيات للترويج للاستثمارات وإدارة كل محافظة للمشروعات الموجودة بها بالإضافة الى إعداد خريطة تفصيلية، بالإنتاج الدجاني في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي الى دولة مصدرة.

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