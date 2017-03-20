إكرامي يكشف لـ«التحرير» حقيقة ارتدائه قميص جنش أمام بيدفيست

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ارتدائه قميص محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس نادي الزمالك، في مباراة بيدفيست، في إياب دور الـ32، بدوري أبطال إفريقيا.

وقال "إكرامي"، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه لم يأخذ أي قميص يخص "جنش"، نافيًا ما تردد عن استعارته قميص "جنش" في الرحلة التي جمعتهما سويًا لإثيوبيا.

وأكد حارس المارد الأحمر، أن هناك تشابه بين القميصين، مشددا على أنه لن يرتدي قميص مخالفًا لباقي الفريق، مشيرًا إلى أن شركة "سبورتا" مسؤولة عن اختيار التصميم الخاص بقميص الفريق، "مش مشكلتي انها تكون شبه تصميم الزمالك".

وقدم شريف إكرامي، أداء مميزا، أمس الأحد، قاد من خلاله النادي الأهلي للصعود لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي أمام بيدفيست الجنوب إفريقي.