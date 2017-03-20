أخبار عاجلة

حلقة ملاعب ONsport - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد -
شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني -
طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر -
لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي -
قبل ساعات من غلق اللجان.. أكثر من 25 ألف ناخب يختارون خليفة "المصيلحي" بأبو كبير -
بالصور.. القوات المسلحة تبدأ ترميم الكنيسة المرقسية والمحال المتضررة بالإسكندرية -
محافظ القليوبية: مترو الأنفاق سيصل قليوب والقناطر الخيرية -
بالصور.. حملات مرورية مكبرة لرفع السيارات المتروكة بشوارع أسيوط -
بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الإنتاج الحربي توقع بروتوكول لتطوير قطاع نقل الركاب

Google+ Print
الإنتاج الحربي توقع بروتوكول لتطوير قطاع نقل الركاب الإنتاج الحربي توقع بروتوكول لتطوير قطاع نقل الركاب

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحرب

كتب- مصطفى المنشاوي:

c وشركة أكاديمية للقيادة، لتفعيل التعاون بين الجانبين فى مجال تطوير قطاع نقل الركاب من خلال التعليم الفني فيما يخص قيادة المركبات بكافة أنواعها.

وأكد العصار في بيان صادر، أن تطوير قطاع نقل الركاب من خلال التعليم الفني أصبح من المتطلبات الأساسية لزيادة الوعي المجتمعي لقواعد السلامة المرورية، والحد من المعدلات المرتفعة لحوادث الطرق والنتائج الناتجة عن هذه الحوادث، وكذلك لتنمية الاقتصاد المصري بجذب استثمارات خارجية لتطوير قطاعات الطرق والنقل والمواصلات.

وأضاف العصار، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي ستقوم بالتعاون مع الشركة من خلال الاستغلال الأمثل لإمكانيات الشركات والوحدات التابعة في التصنيع المحلي لأجهزة المحاكاة وكافة المعدات المستخدمة خلال مراحل تعليم قيادة المركبات، وتطوير البرمجيات المستخدمة في عملية التدريب، والإنشاءات والتجهيزات للمباني وقاعات المحاضرات، والمعاونة على انتشار مدارس تعليم القيادة في كافة محافظات الجمهورية.

من جانبه أكد عادل عبد السلام مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية مصر للقيادة، أن التعاون يأتي فى إطار الجهود المتواصلة لمواجهة النمو المتسارع لمشكلة الطرق فى مصر، وأن الأكاديمية ستقوم من خلال البروتوكول بتطوير منظومة تعليم القيادة في كافة محافظات الجمهورية، وإقامة مراكز ومدارس جديدة سواء باستثمارات مباشرة أو شراكات أو فرانشايز، والتدريب على قيادة السيارات والعمل على خلق فرص عمل.

وأشار إلى أن تبادل الزيارات مع شركاء الشركة في معهد الإمارات للسياقة بإمارة دبي يخلق آفاق أوسع للتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وهي الجهة الحكومية بدولة الإمارات والمنوط بها تطوير وتحديث ذلك القطاع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة