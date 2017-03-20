الإنتاج الحربي توقع بروتوكول لتطوير قطاع نقل الركاب

كتب- مصطفى المنشاوي:

c وشركة أكاديمية مصر للقيادة، لتفعيل التعاون بين الجانبين فى مجال تطوير قطاع نقل الركاب من خلال التعليم الفني فيما يخص قيادة المركبات بكافة أنواعها.

وأكد العصار في بيان صادر، أن تطوير قطاع نقل الركاب من خلال التعليم الفني أصبح من المتطلبات الأساسية لزيادة الوعي المجتمعي لقواعد السلامة المرورية، والحد من المعدلات المرتفعة لحوادث الطرق والنتائج الناتجة عن هذه الحوادث، وكذلك لتنمية الاقتصاد المصري بجذب استثمارات خارجية لتطوير قطاعات الطرق والنقل والمواصلات.

وأضاف العصار، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي ستقوم بالتعاون مع الشركة من خلال الاستغلال الأمثل لإمكانيات الشركات والوحدات التابعة في التصنيع المحلي لأجهزة المحاكاة وكافة المعدات المستخدمة خلال مراحل تعليم قيادة المركبات، وتطوير البرمجيات المستخدمة في عملية التدريب، والإنشاءات والتجهيزات للمباني وقاعات المحاضرات، والمعاونة على انتشار مدارس تعليم القيادة في كافة محافظات الجمهورية.

من جانبه أكد عادل عبد السلام مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية مصر للقيادة، أن التعاون يأتي فى إطار الجهود المتواصلة لمواجهة النمو المتسارع لمشكلة حوادث الطرق فى مصر، وأن الأكاديمية ستقوم من خلال البروتوكول بتطوير منظومة تعليم القيادة في كافة محافظات الجمهورية، وإقامة مراكز ومدارس جديدة سواء باستثمارات مباشرة أو شراكات أو فرانشايز، والتدريب على قيادة السيارات والعمل على خلق فرص عمل.

وأشار إلى أن تبادل الزيارات مع شركاء الشركة في معهد الإمارات للسياقة بإمارة دبي يخلق آفاق أوسع للتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وهي الجهة الحكومية بدولة الإمارات والمنوط بها تطوير وتحديث ذلك القطاع.