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الغرف التجارية توضح مصير «فارق نقاط الخبز» بعد قرارات التموين الأخيرة

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الغرف التجارية توضح مصير «فارق نقاط الخبز» بعد قرارات التموين الأخيرة الغرف التجارية توضح مصير «فارق نقاط الخبز» بعد قرارات التموين الأخيرة

التحرير

رحبت شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة الجيزة، اليوم الاثنين، بقرار وزير بتحديد 3 سلع فقط على البطاقات التموينية، وهي سلع الأرز والسكر والزيت.

 

وقال رئيس الشعبة يحيى كاسب في تصريحات لـ"التحرير": إن "بقالي التموين وافقوا على القرار عقب إطلاعهم على تفاصيله"، موضحًا أن وزارة التموين حددت سلع معينة في البطاقة منعًا لعمليات التلاعب التي كانت تتم من جانب البعض.

 

وأضاف رئيس الشعبة أن المواطن سيحصل على فارق نقاط خبز من السلع المحددة أو أي سلع أخرى موجودة لدى البقال حسب اختياره.

 

وبالنسبة لتوقعات حدوث تصادم بين المواطنين وبقالى التموين، أوضح "كاسب" لأنه أمر وارد، ولكن القرار لابد من تنفيذه.

 

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التحرير

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