«الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية» تستقبل نظيرتها اليوم بمقر المجلس

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تستقبل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، برئاسة النائب أيمن أبوالعلا، في مجلس النواب، اليوم الإثنين، جمعية الصداقة الفرنسية المصرية في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السناتور كاترين ديسايي رئيسة لجنة التعليم والثقافة والإعلام.

ويشارك في الوفد كلا من السناتور كريستيان كامرمان عضو لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية نائبة رئيسة الجمعية والسناتور جون لوكونت سكرتير الجمعية، وعضو العلاقات الأوروبية والسناتور دانييل لوران عضو اللجنة الاقتصادية والسناتور فيليب بونكارية عضو لجنة الشؤون الأوروبية.

وقال أبوالعلا، في تصريحات صحفية، إن تلك الزيارة تهدف لتوطيد العلاقات المصرية الفرنسية وتبادل الخبرات البرلمانية، وإظهار الاستقرار الأمني والاقتصادي في مصر وكيفية زيادة الاستثمار في مصر.

وأوضح أن العلاقات المصرية الفرنسية تتمتع بقوة كبيرة على الصعيدين الرسمى والشعبي، كما أن هناك كثيرا من المواقف المشتركة في كثير من القضايا الدولية أهمها مكافحة ومواجهة الإرهاب.