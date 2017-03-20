الجزار: إشعال الأزمة بين «المحامين» و«القضاء» الخاسر فيها الوطن

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طالب النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، بضرورة تحكيم العقل وعدم ترك الأمور للتفاقم فيما يخص أزمة إضراب المحامين، مؤكدًا أن مصر تمر بظروف صعبة، وأي دعوى للإضراب يمكن أن تستغل بطريقة سلبية وتؤدي لإشعال الأزمة.

وقال الجزار في بيان اليوم، الإثنين، أن الحكم الصادر ضد 7 محامين بالمنيا، الاعتراض عليه يكون من خلال النقض في المحكمة الأعلى درجة، متسائلا كيف تقوم نقابة المحامين بعمل إضراب على حكم قضائي، في حين كان يمكن لها الاعتراض من خلال درجات التقاضي، مؤكدًا أن إشعال الأزمة بين جناحي العدالة في مصر الخاسر الوحيد منها هو الوطن.

وأوضح أن حل الأزمة بإنهاء الإضراب، ومن خلال الحوار وعقد جلسة مشتركة برعاية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بين سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أن الاستمرار في الإضراب لن يكون حل للأزمة وإنما من خلال القانون والدستور.