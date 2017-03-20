التعليم: استبعاد رئيس قسم المخازن بالإدارة التعليمية ببيلا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تشكلت لجنتين إداريتين لفحص شكوى تقدم بها أحد المواطنين، للإدارة التعليمية ببيلا، والأخرى إلى المدرسة الفندقية التابعة لنفس الإدارة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمتابعة الإدارة التعليمية بكفر الشيخ.

وقد تبين وجود بعض المخالفات، لذا تم استبعاد إبراهيم السيد حسنى رئيس قسم المخازن والمشتريات والتوريدات من الإدارة إلى ديوان المديرية، وكذلك مجازاة مديرة المدرسة الفندقية بخصم خمسة أيام من راتبها، ومجازاة المشرف العام بالمدرسة، وكذا المشرف على فناء المدرسة ويوم 8/3/2017بخصم عشرة أيام من راتبهما، ومجازاة مشرفى الإدارة بالمدرسة بخصم خمسة أيام من رواتبهم؛ وكذا مجازاة الإخصائى الاجتماعى بالمدرسة بخصم سبعة أيام من راتبه، ومجازاة المشرف العام على المدرسة يوم 9/3/2017 بخصم خمسة أيام من راتبه، وذلك لما نسب إليهم من إهمال فى أدائهم واجبهم الوظيفى.