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ضبط 330 مخالفة مرورية و تحرير 11 مخالفة تموينية بسوهاج

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ضبط 330 مخالفة مرورية و تحرير 11 مخالفة تموينية بسوهاج ضبط 330 مخالفة مرورية و تحرير 11 مخالفة تموينية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة امنية تحت اشراف اللواء محسن الجندي مدير امن سوهاج استهدفت شوارع وميادين مدينة سوهاج لضبط الأمن خاصة مكافحة وضبط الجرائم التموينية وايضا قامت بضبط العديد من المخالفات المرورية وضبط المخالفين من سائقي سيارات الأجرة والعمل علي تحقيق سيوله مرورية بالشوارع والميادين.

ففي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 330 مخالفة مرورية وهى 44 سحب تراخيص و 39 تصالح و 11 حجز دراجات بخارية و 236 مخالفة علي نموذج 125 مرور.
> وفي قضايا تم تحرير 11 مخالفات تموينية بيانها وهى  3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 3 محاضر توقف عن إنتاج الخبز أثناء المواعيد الرسمية و 1 محضر إمتناع عن بيع خبز بلدي للمواطنين وعدد 2 محضر تصرف في جزء من حصة الخبز ، عدد 2 محضر تجميع كمية من البنزين لبيعها بالسوق السوداء ، تـم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين .

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