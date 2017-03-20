مبنى بيت ثقافة دهميت بالنوبة آيل للسقوط بعد تنفيذه بـ6 أشهر

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المبنى آيل للسقوط بعد 6 أشهر من تنفيذه بتكلفة 6 ملايين جنيه

قال النائب يس عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، إنه تم افتتاح بيت ثقافة "دهميت" بنصر النوبة منذ 6 أشهر في 31 أغسطس 2016، إلا أن المبنى آيل للسقوط الآن.

واعتبر النائب تصريحاته الصحفية بمثابة بلاغ رسمي للنائب العام، لمحاسبة الجهة المسئولة عن التنفيذ والتسليم، باعتبار أن ذلك يعد إهدارا للمال العام.

وأضاف عبد الصبور أنه لا بد من محاسبة المتسبب في هذه الكارثة، في ظل التحذيرات التي أطلقها من قبل أبناء النوبة الموجودين في المنطقة بشأن ضرورة مراعاة ظروف وطبيعة التربة والأرض التي سيقام عليها المبنى الثقافي، في ظل معاناة معظم قرى النوبة من ظهور تشققات وانهيارات في مبانيها السكنية بسبب طبيعة التربة في هذه القرى.



وأشار إلى أن المبنى الثقافي بقرية دهميت الذي ظهرت عليه التشققات والشروخ تراوحت تكلفته ما بين 5 و6 ملايين جنيه.