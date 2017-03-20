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جامعة بنها ترسل وفدا طبيا لحل لغز تسمم أسرتين بشبرا

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جامعة بنها ترسل وفدا طبيا لحل لغز تسمم أسرتين بشبرا جامعة بنها ترسل وفدا طبيا لحل لغز تسمم أسرتين بشبرا

التحرير

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أمر الدكتور سيد القاضي رئيس جامعة بنها بإرسال أساتذة متخصصين من كلية طب بنها لتوقيع الكشف الطبي على الحالات التي أصيبت بالتسمم بشبرا الخيمة لتشخيصها، وسحب عينات منها وتحليلها للكشف عن الأسباب الحقيقية التي تسببت في التسمم.

 وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الطب ستضع كل إمكانياتها لكشف الغموض الذي يحيط بأسباب الإصابة، خاصة أنها تكررت في مناطق جغرافية مختلفة.

 وأشار القاضي إلى أن ما يشاع عن أسباب الإصابة غير حقيقي وغير معلوم، الأمر الذي يستوجب ضرورة تضافر الجهود وتقديم الرعاية الصحية للمصابين على أعلى مستوى، مضيفًا: "أننا نملك أساتذة وأطباء مشهودا لهم بالعلم ويتمتعون بسمعة دولية كبيرة".

ولفت إلى أنه أعطى تعليمات للدكتورهشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأحد أساتذة كلية الطب والدكتور محمود عبد الصبور عميد الكلية والدكتور يسري السعيد مدير عام المستشفيات الجامعية لتقديم المساهمات الواجبة والاتفاق مع وزارة الصحة ممثلة في وكيل الوزارة بالقليوبية، لتقديم أوجه الرعاية للمصابين وكشف أسباب الإصابة.

 

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التحرير

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