اللجان المصرية - الموريتانية تبحث مشروعات التعاون الزراعي

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بدأت اللجان القطاعية المصرية الموريتانية المشتركة، والخاصة بالزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري، أعمالها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثلاثة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، أنه سيتم عرض ما تم التوصل إليه من مباحثات ونتائج وتوصيات، على جلسة مشتركة تضم الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء الزراعة، والبيطرة، والصيد والاقتصاد البحري الموريتانيين.

وأوضح البيان أن اللجان الثلاثة المشتركة، تتباحث حاليًا حول إعداد برامج تنفيذية محددة المدة، وتوقيتاتها لتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين وزارة الزراعة المصرية والجانب الموريتاني.

ومن المقرر أن تشمل مجالات التعاون التي من المقرر التباحث فيها بين الجانبين: تأسيس قطيع جاموس مصري في موريتانيا، وكذلك استيراد الأسماك، وتنمية الثروة السمكية والاستزراع والصيد البحري، فضلًا عن تبادل الخبرات العلمية في مجال التدريب في عدد من المجالات الخاصة بالزراعة، والبحث العلمي الزراعي، بعقد دورات تدريبية للموريتانيين بالمركز الدولي للزراعة في مصر.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، غادر القاهرة أمس، الأحد، متوجها إلى موريتانيا، للمشاركة في اجتماعات اللجان المصرية الموريتانية المشتركة، في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، والعمل على تفعيلها، دعمًا للعلاقات التاريخية القوية والطيبة التي تربط بين الدولتين، بما يأتي في مصلحة الشعبين الشقيقين.