أخبار عاجلة

حلقة ملاعب ONsport - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد -
شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني -
طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر -
لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي -
قبل ساعات من غلق اللجان.. أكثر من 25 ألف ناخب يختارون خليفة "المصيلحي" بأبو كبير -
بالصور.. القوات المسلحة تبدأ ترميم الكنيسة المرقسية والمحال المتضررة بالإسكندرية -
محافظ القليوبية: مترو الأنفاق سيصل قليوب والقناطر الخيرية -
بالصور.. حملات مرورية مكبرة لرفع السيارات المتروكة بشوارع أسيوط -
بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اللجان المصرية - الموريتانية تبحث مشروعات التعاون الزراعي

Google+ Print
اللجان المصرية - الموريتانية تبحث مشروعات التعاون الزراعي اللجان المصرية - الموريتانية تبحث مشروعات التعاون الزراعي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بدأت اللجان القطاعية المصرية الموريتانية المشتركة، والخاصة بالزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري، أعمالها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثلاثة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، أنه سيتم عرض ما تم التوصل إليه من مباحثات ونتائج وتوصيات، على جلسة مشتركة تضم الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء الزراعة، والبيطرة، والصيد والاقتصاد البحري الموريتانيين.

وأوضح البيان أن اللجان الثلاثة المشتركة، تتباحث حاليًا حول إعداد برامج تنفيذية محددة المدة، وتوقيتاتها لتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين وزارة الزراعة المصرية والجانب الموريتاني.

ومن المقرر أن تشمل مجالات التعاون التي من المقرر التباحث فيها بين الجانبين: تأسيس قطيع جاموس مصري في موريتانيا، وكذلك استيراد الأسماك، وتنمية الثروة السمكية والاستزراع والصيد البحري، فضلًا عن تبادل الخبرات العلمية في مجال التدريب في عدد من المجالات الخاصة بالزراعة، والبحث العلمي الزراعي، بعقد دورات تدريبية للموريتانيين بالمركز الدولي للزراعة في .

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، غادر القاهرة أمس، الأحد، متوجها إلى موريتانيا، للمشاركة في اجتماعات اللجان المصرية الموريتانية المشتركة، في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، والعمل على تفعيلها، دعمًا للعلاقات التاريخية القوية والطيبة التي تربط بين الدولتين، بما يأتي في مصلحة الشعبين الشقيقين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة