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محافظ أسوان: سأحيل مسئولي مياه الشرب للنيابة إذا انفجر خط التوصيل

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محافظ أسوان: سأحيل مسئولي مياه الشرب للنيابة إذا انفجر خط التوصيل محافظ أسوان: سأحيل مسئولي مياه الشرب للنيابة إذا انفجر خط التوصيل

التحرير

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شدد محافظ أسوان مجدي حجازي على مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي التنسيق الكامل مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المدن لإنهاء كل الأعمال المشتركة فيما بينهم، ومراجعة الخطوط والشبكات المختلفة، للاطمئنان من سلامتها قبل البدء في أعمال رصف الطرق.

 وأكد حجازي أنه في حال ظهور أي مشكلة فيما بعد سيتم تحويل المسئول عنها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ اليوم للمخصصات المالية لصندوق "تحيا " التي وافق على اعتمادها الرئيس  للمحافظة بإجمالي 286.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى موافقة رئيس الوزراء عليها.

وأشار حجازي إلى أن تحديد المخصصات المالية لتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة نتاج لمجهودات متواصلة بذلت خلال الفترة الماضية تحت إشراف اللجنة الرئاسية لتنمية جنوب الوادي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات التنموية، حيث تم عرض كل مطالب واحتياجات محافظة أسوان وخاصة العاجلة منها، وتم بحث هذه المطالب بواسطة لجنة من مجلس الوزراء برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم الأمين العام المساعد لمتابعة مشروعات مجلس الوزراء، التي رأست لجنة قامت بتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمراكز والمدن على مدار 3 أيام بمرافقة 3 لجان من المحافظة.

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التحرير

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