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مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير طابا

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مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير طابا مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير طابا

التحرير

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تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى "تحرير طابا" الذى يوافق 19 مارس من كل عام.

ووجه مفتي الجمهورية التحية إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصري المدافع عن تراب وطنه بمناسبة ذكرى تحرير طابا، مؤكدا أن عيد تحرير طابا ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا اليوم العظيم يُعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها الجيش المصري؛ من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويل.

ودعا مفتي الجمهورية كافة جموع الشعب المصري وخاصة الشباب أن يستلهموا من ذكرى "تحرير طابا" معاني التضحية والفداء والاجتهاد والمثابرة، لكي يشاركوا في بناء البلاد ونهضتها ورقيها وحتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

وتوجه  علام بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء، وأن تنعم دائمًا بالاستقرار والأمن.

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التحرير

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