البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

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استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء أخر ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.7 مليار جنيه بمبيعات محلية.

ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 23.09 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب بصافي مشتريات 7.4 مليون جنيه و 15.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 13023.49 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 1.41% ليصل إلى مستوى 528.15نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 1253.52 نقطة.