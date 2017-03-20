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في أول يوم عمل.. نقيب الصحفيين: لا وقت لتصفية الحسابات

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مصراوي Masrawy

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين (4)عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (4)

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (1)عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (1)

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (2)عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (2)

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (3)عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (3)

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (5)عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (5)

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (6)عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (6)

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (7)عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (7)

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (8)عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (8)

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (10)عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (10)

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (9)عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب (9)

كتبت- هاجر حسني:
تصوير- نادر نبيل:

استهل عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين اليوم عمله بكلمة وجهها للصحفيين، قال فيها إنه لا أحد يحاول فرض رأيه او سطوته على الجمعية العمومية، موضحُا "علينا أن نلتزم بالمعايير الديمقراطية للأغلبية ورأيها، ونحترم رأي الأقلية".

وأضاف سلامة خلال مؤتمر صحفي عقده بالنقابة: "أمد يدي لأي رأي في صالح العمل النقابي ولابد من طي صفحة الانتخابات والبدء من جديد".

وشدد النقيب على أنه ليس لديه وقت لتصفيه حسابات، وأنه سيكمل ما بدأه سابقوه قائلًا: "لو هناك مشروعات بدأت هكملها، وضد فكرة انسف حمامك القديم، فلو هناك طوبة واحدة صالحه وقوية وضعت سأكمل عليها".

ودعا سلامة لتغليب المصلحة العامة للنقابة على المصالح الفردية، خاصة وأن النقابه لديها ملفات ضخمة وتحتاج مساعدة الجميع حتى من خرجوا من المجلس، متابعًا "الزملاء الذين عارضوني ولم يعطوني صوتهم لا تقلقوا، سأبذل جهدي لأكسب تأييدكم في المرحلة المقبلة، ومن أيدوني سأكون عند ثقتكم".

وأشار إلى أنه سيعمل على كافه الملفات بالتوازي عقب تشكيل الهيئة التنفيذية للمجلس واللجان.

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