"الأطباء" عن تأييد حبس أمناء شرطة المطرية: ردع لأي محاولة اعتداء جديدة

كتب - أحمد جمعة:

رحبت نقابة الأطباء، بالحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف المطرية، بتأييد حكم حبس أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على "أطباء المطرية" 3 سنوات، بالإضافة لغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم.

وقال هاني مهنى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة استلمت الصيغة القانونية للحكم اليوم الاثنين، مضيفًا أن هذه الأحكام الإيجابية في حق الأطباء تُحدث نوعًا من الردع لأي محاولات اعتداء جديدة.

تعود وقائع القضية إلى أواخر يناير من العام الماضي، حين اتهم طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي، أمناء الشرطة بالتعدي عليهما، ودفعت تلك الواقعة آلاف الأطباء لتنظيم إضرابات واحتجاجات للمطالبة بمحاكمة المعتدين.

وأوضح مهنى، في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن النقابة تقدمت بمشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي أعدته النقابة ووافقت عليه الجمعية العمومية عام 2015، إلى مجلس النواب، وتضمن تغليظًا لعقوبات الاعتداء على المنشآت والأطقم الطبية خلال تأدية عملها، بحيث يتم رفع الغرامة لأكثر من 100 ألف جنيه مع حبس المتهمين.

وأردف عضو نقابة الأطباء: "هذا الحكم يُطمئن أعضاء الهيئات الطبية بأمنهم خلال تأدية عملهم، ضد أي محاولة للاعتداء، بعدما شهدت السنوات الماضية، اعتداءات كثيرة"، معتبرًا أن الدعم والمساندة التي قامت بها نقابة الأطباء مع أطباء المطرية، سلطت الأضواء على القضية حتى الحصول على حكم بإدانة أمناء الشرطة.

كانت محكمة جنح المطرية قضت في وقت سابق اليوم، بتأييد حبس 9 من الأمناء 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم بتهمة الاعتداء على أطباء المستشفى، ونسبت التحقيقات لهم تهم "الاحتجاز والتعدي بالضرب والقول على الأطباء واستعمال القسوة وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية".