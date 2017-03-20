مانشستر يونايتد يعلن تفاصيل جولته الصيفية استعدادًا للموسم الجديد

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جولته الصيفية تحضيرًا للموسم المقبل، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للشياطين الحمر.

وستكون جولة مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية قبل بداية الموسم المقبل، يخوض خلالها الفريق 5 مباريات ودية في "لوس أنجلوس، سولت لايك سيتي، سانتا كلارا، واشنطن".

وأشار الموقع الرسمي للنادي، إلى أن أول زيارة للفريق للولايات المتحدة الأمريكية كانت في عام 1950.

من جانبه قال إد وودورد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إن هذه الجولة ستكون أفضل إعداد للموسم الجديد، مضيفًا "لقد شهدنا الدعم الذي يتلقاه النادي في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لذلك نتطلع بشغف لهذا الصيف".