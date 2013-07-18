سفير مصر بنيجيريا: عزل مرسي تم بإرادة شعبية ولم يكن انقلابا

أكد السفير المصري بالعاصمة النيجيرية أبوجا أشرف عبد القادر سلامة، ان عزل الرئيس محمد مرسي تم بإرادة الشعب الذي نزل الي الميادين مطالبا التغيير ولم يكن انقلابا عسكريا كما صوره البعض.

وأشار السفير المصري – خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الليلة الماضية الي ان الشعب هو مصدر الديمقراطية وأن مصر ستخرج قوية من هذا الموقف، مطالبا المجتمع الدولي بتفهم ارادة الشعب. وقال السفير أشرف سلامة ان حكومة مرسي لم تف بوعودها التي قطعتها علي نفسها ولم تلب مطالب الشعب، مشيرا الي أن ديون مصر ارتفعت خلال فترة حكم الرئيس المعزول وأن فترة حكمه شهدت قمعا للمواطنين.

> وأوضح السفير المصري أن ما حدث في مصر لم يكن انقلابا عسكريا لأن مرسي تم منحه مهلة 48 ساعة للإستجابة لتطلعات الشعب ورفض الإستجابة، وبالتالي فكان علي الجيش التدخل للوقوف مع الشعب الذي نزل الي الشوارع من أجل التغيير، مشيرا الي أن الرئيس المعزول كان لديه اجندة خفية وأنه لم ينفذ مشروعا واحدا يخدم الشعب خلال فترة حكمه.

وحول سلامة الرئيس المعزول، قال السفير المصري ان مرسى موجود الآن في مكان أمن، وحث الحكومة النيجيرية علي تفهم موقف الشعب المصري. جدير بالذكر ان الحكومة النيجيرية كانت قد اصدرت مؤخرا بيانا أعربت فيه عن قلقها مما وصفته بالإنقلاب في مصر وطالبت بعودة الديمقراطية اليها في أسرع وقت.