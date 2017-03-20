عبد الله السعيد يرد على منتقديه بعبارات حازمة

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعرب عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتجنب أخطاء الموسم الماضي التي تمثلت في إهدار الفرص، مشددا على تركيز اللاعبين في حصد كل النقاط بدور المجموعات.

وأوضح "السعيد"، في تصريحات صحفية، أن فريق بيدفست الجنوب إفريقي كان منافسا قويا للغاية، وأن الأهلي قدم أداء خططيًا، تأهل من خلاله إلى الدور التالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأضاف: "البعض يردد أنني أعاني من الإجهاد بشكل مستمر، وهي نغمة يرددها البعض دون تقييم منطقي، والدليل على ذلك أنني أؤدي مع الفريق ومع المنتخب دون شكوى".

وأردف "بشكل عام لا أهتم بمثل هذه الأمور، وتركيزي كله في التدريبات والمباريات، خاصة أن هناك جهازا فنيا محترما في الأهلي، وآخر في المنتخب لديه الخبرة لتقييم مستوى اللاعبين ومدى جاهزيتهم الفنية والبدنية للمباريات".