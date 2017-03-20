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ميركل تهدد أردوغان من جديد بعد هجومه الأخير

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ميركل تهدد أردوغان من جديد بعد هجومه الأخير ميركل تهدد أردوغان من جديد بعد هجومه الأخير

مصراوي Masrawy

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل

هانوفر (أ ف ب)
هددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين بمنع المسؤولين الأتراك من المجيء للمشاركة في تجمعات انتخابية مؤيدة للرئيس التركي في ألمانيا بعد الهجمات الجديدة التي شنها ضدها رجب طيب أردوغان.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي في هانوفر إلى جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ان الألمانية "تحتفظ بحق إعادة النظر في الاذونات" التي صدرت حتى الآن بمشاركة مسؤولين سياسيين أتراك في تجمعات في ألمانيا قبل الاستفتاء المرتقب في 16 أبريل.

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