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اللجنة الأسقفية اللبنانية: زيارة بابا الفاتيكان لمصر تعكس دورها الاعتدالي

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اللجنة الأسقفية اللبنانية: زيارة بابا الفاتيكان لمصر تعكس دورها الاعتدالي اللجنة الأسقفية اللبنانية: زيارة بابا الفاتيكان لمصر تعكس دورها الاعتدالي

مصراوي Masrawy

المطران بولس مطر رئيس اللجنة الأسقفية اللبنانية

بيروت- (أ ش أ):

شدد المطران بولس مطر، رئيس اللجنة الأسقفية اللبنانية، على أهمية الزيارة التي سيقوم بها في أبريل المقبل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح .

وأشار إلى أهمية تلك الزيارة في تعزيز الحوار بين الأديان والتقارب بين الشرق والغرب وبين الثقافات والشعوب من أجل التعاون والتنمية.

وأضاف، خلال مؤتمر الإعلام ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار، الذي افتتح أعماله اليوم ببيروت، أن زيارة البابا لمصر تعكس الدور الاعتدالي الذي تلعبه والأزهر الشريف من اجل نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين جميع الأديان.

وأثنى المطران بولس على المنحى الاعتدالي، الذي الذي يسلكه شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب واهتمامه بإبراز وسطية الإسلام ورفضه التام للفكر الداعشي.

وقال إن الشيخ الطيب أبرز دور الأزهر الشريف الوسطي الذي يعكس سماحة الإسلام بقوله إن داعش لا يمثل خروجا عن الإسلام فحسب بل يمثل عصيانا عليه.

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