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وزارة التعليم تعاقب مسؤولي مدرسة فندقية بكفر الشيخ لإهمالهم في العمل

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وزارة التعليم تعاقب مسؤولي مدرسة فندقية بكفر الشيخ لإهمالهم في العمل وزارة التعليم تعاقب مسؤولي مدرسة فندقية بكفر الشيخ لإهمالهم في العمل

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

عاقبت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، مديرة المدرسة الفندقية ببيلا في محافظة كفر الشيخ بخصم 5 أيام، و10 أيام من راتب المشرف العام بالمدرسة، والمشرف على فناء المدرسة بعد لإهمالهم في الواجب الوظيفي.

كانت الوزارة شكلت لجنتين للتحقيق في شكوى أحد المواطنين من مخالفات بالمدرسة الفندقية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه تبين من الفحص وجود بعض المخالفات، ما دعاها لاستبعاد إبراهيم السيد حسنى رئيس قسم المخازن والمشتريات والتوريدات من الإدارة إلى ديوان المديرية، ومعاقبة مسؤولي المدرسة.

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