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افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها -صور

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مصراوي Masrawy

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها (1)افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها (1)

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها (2)افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها (2)

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها (3)افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها (3)

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها (4)افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها (4)

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها (5)افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها (5)

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الاثنين، أعمال تطوير وحدة طب الجنين بمستشفى أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني.

وشهد الافتتاح الدكتور فتحي خضير عميد طب قصر العيني، والدكتور شريف ناصح مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد زايد رئيس قسم النساء والتوليد بقصر العيني، والدكتورة أميمة ادريس رئيس وحدة طب الجنين، وأساتذة قسم النساء والتوليد بطب قصر العيني.

وأشاد الدكتور جابر نصار بأعمال التطوير التي تمت بالوحدة، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تتم بأقسام قصر العيني لتقديم الخدمات العلاجية للمرضي بأساليب صحية متطورة، مشيرًا إلى أن الوحدة تم امدادها بالعديد من أجهزة الموجات فوق الصوتية المتقدمة، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها سوف تساهم بشكل كبير في خدمة البحث العلمي والنشر الدولي في المجال الطبي لخدمة الجامعات المصرية.

وقال الدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب، إن الوحدة بعد تطويرها وتزويدها بالأجهزة الطبية المتقدمة ستقوم بتوفير خدمات طبية عالية المستوي من خلال خدمة الفحص بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد للعديد من المرضى، بالإضافة إلى تقديم بعض الجراحات التداخلية للجنين أثناء الحمل.​

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