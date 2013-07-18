أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بالفيديو..نائبة تونسية لـ”الإخوان”: تتحدثون باسم الإسلام.. وفى عهدكم انتشر “جهاد النكاح”

  • 52
Google+ Print
بالفيديو..نائبة تونسية لـ”الإخوان”: تتحدثون باسم الإسلام.. وفى عهدكم انتشر “جهاد النكاح” بالفيديو..نائبة تونسية لـ”الإخوان”: تتحدثون باسم الإسلام.. وفى عهدكم انتشر “جهاد النكاح”

شنت نائبة تونسية هجوما عنيفا على جماعة الإخوان المسلمين في تونس، واصفة إياهم بالمتاجرين بالدين.

وقالت لهم أثناء إحدى جلسات البرلمان التونسى:”كفاكم لعبا على مشاعر التونسيين.. والله أخجل من أنكم المتحدثون بالإسلام.. فنحن مسلمون من قبلكم ومن بعدكم”.

وأضافت:” إذا كان تمسككم بالسلطة من أجل الإسلام، فأقول لكم “اذهبوا واطمئنوا على الإسلام، فهو لم يسقط بوفاة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام”.

وأوضحت أن جماعة الإخوان تريد إقصاء الشعب في وضع الدستور، مشيرة إلى أن هذا الدستور للأجيال القادمة، وأن سياستهم الإقصائية ستصدر الكراهية والحقد إلى الأجيال القادمة.

وتابعت:” اعتبروا لما حدث في ، فكنتم تدعون دفاعكم عن الدين الإسلامى، ولما وصلتم للحكم أصبحتم تتاجرون به، وفى عهدكم سمعنا عن جهاد النكاح، وانتشرت عصابات الإجرام تحت عنوان حماية الثورة، في عهدكم أدخلت الأسلحة”.

وواصلت النائبة هجومها على جماعة الإخوان رغم مقاطعة رئيس البرلمان لها، ومقاطعة كلمتها، ما جعلها ترد عليه أنه باقى 10 دقائق لإنهاء كلمتها”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر