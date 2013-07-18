بالفيديو..نائبة تونسية لـ”الإخوان”: تتحدثون باسم الإسلام.. وفى عهدكم انتشر “جهاد النكاح”

شنت نائبة تونسية هجوما عنيفا على جماعة الإخوان المسلمين في تونس، واصفة إياهم بالمتاجرين بالدين.

وقالت لهم أثناء إحدى جلسات البرلمان التونسى:”كفاكم لعبا على مشاعر التونسيين.. والله أخجل من أنكم المتحدثون بالإسلام.. فنحن مسلمون من قبلكم ومن بعدكم”.

وأضافت:” إذا كان تمسككم بالسلطة من أجل الإسلام، فأقول لكم “اذهبوا واطمئنوا على الإسلام، فهو لم يسقط بوفاة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام”.

وأوضحت أن جماعة الإخوان تريد إقصاء الشعب في وضع الدستور، مشيرة إلى أن هذا الدستور للأجيال القادمة، وأن سياستهم الإقصائية ستصدر الكراهية والحقد إلى الأجيال القادمة.

وتابعت:” اعتبروا لما حدث في مصر، فكنتم تدعون دفاعكم عن الدين الإسلامى، ولما وصلتم للحكم أصبحتم تتاجرون به، وفى عهدكم سمعنا عن جهاد النكاح، وانتشرت عصابات الإجرام تحت عنوان حماية الثورة، في عهدكم أدخلت الأسلحة”.

وواصلت النائبة هجومها على جماعة الإخوان رغم مقاطعة رئيس البرلمان لها، ومقاطعة كلمتها، ما جعلها ترد عليه أنه باقى 10 دقائق لإنهاء كلمتها”.