بالصور.. نائب وزير الإسكان يطلق مبادرة "أهالينا" في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أطلق الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، فعاليات مبادرة "أهالينا" في السويس، اليوم، بحضور اللواء شكري سرحان، السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء أ.ح رفيق رأفت، رئيس أركان الجيش الثالث الميداني.

استهدفت المبادرة التى تهتم بمجالات التعليم والصحة والأنشطة الرياضية، منطقة مساكن العبور، والتي تضم 7 عمارات تحتضن الأهالي، الذين كانوا يقيمون بمنطقة العشوائيات، وشارك أهالي ضاحية العبور في فعاليات المبادرة، كما وجهت المحافظة دعوة لأهالي المناطق العشوائية للاشتراك بفعالياتها.

بدأت المبادرة باختبارات لمحو الأمية لجميع أهالي العبور ومنطقة اليهودية القريبة منها، وضمت قافلة طبية اشتملت على تقديم الفحصو الطبية والأشعة والتحاليل في عدة تخصصات، فضلا عن توفير أكثر من 5 آلاف علبة دواء كعلاج مجاني لأهالي العشوائيات، وتحويل الحالات الخطرة لمستشفى السويس العام.

وقال الدكتور أحمد درويش في تصريحات لـ"مصراوي" إن المبادرة تأتي تفعيلاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالمواطن، وتطويره والارتقاء بمستوى معيشته، وبيئته الحضرية.

وأضاف الدكتور درويش، أنه سيتم تسليم شهادات لمن يجيد القراءة، والكتابة، والتدريب الفوري فى فصول محو الأمية لمن لا يجيدهما، وكراتين دعم غذائي من القوات المسلحة، للمشاركين باختبارات محو الأمية، مع العمل على توفير فرص عمل للشباب، بالتنسيق مع رجال أعمال محافظة السويس.