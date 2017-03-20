قريبًا.. تطبيق النانو تكنولوجي في صناعة الأقمشة المصرية

الإسكندرية – محمد أحمد:

كشف صلاح المصري، رئيس شعبة الأقمشة والمنسوجات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، عن اتفاقية تعاون جديدة تعتزم الشعبة إبرامها مع لمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور علي حبيش، أستاذ كيمياء تكنولوجيا النسيج، بهدف عقد دورات تدريبية متقدمة لأصحاب المصانع عن تكنولوجيا النسيج، للاستفادة من علم النانو التكنولوجي في إحداث طفرة بصناعة المنسوجات.

وأضاف "المصري" في تصريح له، اليوم الإثنين، أن الدورات المزمع عقدها ستشمل التدريب في مجالات تكنولوجيا الغزل والنسيج ، النانو تكنولوجي، الطباعة والصباغة، التجهيزات الخاصة بالأقمشة وصناعته، وكذا التدريب على الجودة في التصدير، مبينا أن التدريب سيكون لأصحاب مصانع "الغزل والتريكو"، ويلقي محاضراته أساتذة مركز البحوث القومي.

ولفت إلى أن الصناعة النسجية تمثل إحدى الصناعات الأساسية على المستوى العالمي، وأن هناك حاجة ملحة لتكنولوجيات مبتكرة كبديل للعمليات الإنتاجية التقليدية، حتى يمكن خفض التكلفة، وممارسة عمليات ومنتجات الإنتاج الأنظف وتحسين الأداء والجودة.

يشار إلى أن علم "النانو تكنولوجي" يقدم مساحات جديدة لتطبيقها في قطاع النسيج، لتحسين خواص المواد، أو اكتساب خواص ووظائف غير عادية، وتركز أنشطة البحث والتطوير على تطبيق النانو في الصناعة النسجية، متضمنة إدخال أو خلق جسيمات نانومترية فى المواد النسجية أثناء التصنيع أو التجهيز للحصول على منتجات عالية الجودة.