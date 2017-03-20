القصة الكاملة لصورة "دجاجة" أغضبت قنصل تركيا بالإسكندرية (صور ومستندات)

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

وسط تزايد حدة التوتر في الخلافات بين القاهرة وأنقرة، ووصولها إلى علاقات سياسية واقتصادية شبه مجمدة عقب ثورة 30 يونيو 2013 بعد الإطاحة بنظام الإخوان، تسبب قنصل عام تركيا بالإسكندرية، سردار بالانتابه، في أزمة وحالة من الغضب داخل جامعة الإسكندرية.

"اللى عرى جيشه.. ربنا ينتقم منه".. جملة كتبتها الدكتورة سميرة عاشور، رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أعلى صورة تُظهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كدجاجة منزوعة الريش.

ولم تمر أيام على نشر الصورة، حتى فوجئ أساتذة جامعة الإسكندرية بشكوى واحتجاج رسمي من قنصل تركيا لرئيس الجامعة حول الصورة وتعليقها.

جاء نص الشكوى المرسلة من القنصل التركي لرئيس الجامعة، حصل "مصراوي" على نسخة منها: "السيد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية.. تحية طيبة وبعد، تتشرف القنصلية العامة التركية بالإسكندرية بتقديم خالص التحية إلى سيادتكم، ونود أن نطلعكم على ما نشرته الأستاذة الدكتورة سميرة عاشور، رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نرفق لسيادتكم صورة منه مع هذا الخطاب، وهو ما أهان دولتنا ورئيسها وأحزننا بشكل كبير".

وأضافت الرسالة: "لقد شعرت أنه لابد لي أن أطلعكم على هذه الإساءة، التي تدل على عدم الاحترام، لأنني أعتقد من وجهة نظري أن مثل هذه الأفعال غير اللائقة تضر بالعلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الشقيقين التركي والمصري.. كنت أعتقد أن السيدة سميرة كرئيس لقسم اللغة التركية بالجامعة ستقوم بمهام منصبها الرسمي لتعمل على تنمية العلاقة الثنائية في مجالى التعليم والثقافة، وهو ما كنت أتمناه بدلا من القيام بأفعال تسيء إلى دولتنا، ولقد أدهشني أن أرى موقف كهذا بعد زيارتي لكم منذ أسبوعين، وما لاقيته أثنائها من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. وإنني على ثقة بأنكم ستتفهمون حساسية هذا الموضوع بالنسبة لنا، لأن مهمتنا الأصلية هى إبراز الاتفاقات الإيجابية في مجالي التعليم والثقافة.. شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم.. سردار بالانتابه القنصل العام لتركيا".

وتسبب احتجاج القنصلية التركية في حالة من الغضب والاستنكار بين أساتذة جامعة الإسكندرية، الأمر الذي وصفوه بـ"تجسس القنصل على صفحات أساتذة الجامعة"، فضلا عن تدشين نشطاء عبر "فيس بوك" هاشتاج "متضامن مع الدكتورة سميرة عاشور".

وفي أول تعليق عليها على الواقعة، انتقدت الدكتورة سميرة عاشور، شكوى القنصل التركي ضدها، قائلة: "أنا ذكرت رأيي على صفحتي الشخصية، ومش معنى إني رئيس قسم اللغات الشرقية، لا أعبر عن رأيي في أحداث سياسية، وليس من حق القنصل التركي التدخل بهذا الشكل السافر.. كان من المفروض يوجه هذا الكلام لحكومته ورئيسه اللي بيهاجم مصر في كل المجالات، وفاتح بلاده للإخوان وقنواتهم للتحريض ضد بلادنا".

وأشارت "عاشور" في تصريح خاص لـ"مصراوي" إلى أنها تلقت دعما كاملا لموقفها من رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ونقابة علماء مصر ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.

ووجهت رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، رسالة لقنصل تركيا، خلال حديثها لـ"مصراوي": "ليس من حقك أن تتدخل فى آرائنا الشخصية أو التجسس علينا، لأن هذا ليس دورك الدبلوماسي".

ومن جهته، قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تعليقا على الواقعة، إن إبداء أعضاء هيئة التدريس آراءهم حرية شخصية، وليس للجامعة أي تدخل رسمي فيها، مؤكدا أنه لن يرد على خطاب القنصل التركي لكون الجامعة ليست طرفا في الواقعة.

يشار أن القنصلية التركية كانت قد ساهمت عام 2005 في تجهيز عدد من قاعات قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الذي ترأسه الدكتورة سميرة عاشور.