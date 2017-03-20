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محافظ بني سويف يعلن أسماء الأمهات المثاليات

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محافظ بني سويف يعلن أسماء الأمهات المثاليات محافظ بني سويف يعلن أسماء الأمهات المثاليات

مصراوي Masrawy

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، عن نتيجة مسابقة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة للعام الحالي، والتي أسفرت عن فوز 15 أما مثالية على مستوى المحافظة.

وجاءت نتيجة المسابقة كالآتي: عائشة صادق عبدالجواد، الأم المثالية على مستوى المحافظة وتقيم بإهناسيا المدينة، فوزية أحمد إبراهيم وتقيم ببندر بني سويف، الأم البديلة على مستوى المحافظة، وحلوة شاكر حميدة أحمد وتقيم بإهناسيا المدينة، الأم المعيلة على مستوى المحافظة.

كما جاءت نتائج الفوز بلقب الأم المثالية على مستوى المراكز كالتالي: نجلاء صلاح عبدالحليم مرسي، الأم المثالية عن بندر بني سويف، وصفاء حسن عبدالوهاب، الأم المثالية عن مركز بني سويف، وجمالات جمعة توفيق، الأم المثالية عن مركز إهناسيا، وهناء مبروك محمد، الأم المثالية عن مركز الواسطى، ونجاح ربيع أحمد عمار، عن مركز سمسطا، وهانم أنس أحمد، عن مركز الفشن، ورقية شعبان سعيد عن مركز ببا، وإيمان سيد مصطفى أم شهيد قوات مسلحة، وسيدة عرابي دسوقي، أم شهيد شرطة، وإيلاريا بالميلاد مارجريت أم عمل اجتماعي، وأميمة إبراهيم الدسوقي، أم لذوي احتياجات خاصة، وسيادات عبدالرازق محمود، مربية أجيال.

وأكد محمد محمد سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن التقييم والاختيار بين الأمهات المتقدمات للمسابقة شمل جميع بنود المسابقة وطبقا للمعايير التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تنظم المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، احتفالية رسمية لتكريم الأمهات المثاليات، الخميس المقبل بمقر جمعية الشابات المسلمات بمدينة بني سويف، بالإضافة إلى احتفالية مماثلة تنظمها جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك القاهرة، غدا الثلاثاء، لتكريم الأمهات المثاليات بقاعة ديوان عام المحافظة.

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مصراوي Masrawy

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