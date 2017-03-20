"القوى العاملة" تُكرم 48 أماً مثالية من موظفيها بمناسبة عيد الأم

كتبت- نورا ممدوح:

كرم محمد سعفان، وزير القوي العاملة، الاثنين، 48 أمًا مثالية من العاملات بالديوان العام في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الوزارة بمناسبة عيد الأم، ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، فضلاً عن المركز القومي لدارسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأهدى سعفان للأمهات شهادات تقدير، ومكافأة مالية لكل أم.

وأكد سعفان أن تكريم الأمهات في هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ علي كيانها.

وذكر البيان أسماء المكرمات من ديوان عام الوزارة والمديريات من مركز السلامة والصحة المهنية وهن: نجوى حسن السيد، ونجية محمد حمدي، وسهير محمد السيد بكر، وانتصار عبد الحميد إمبابي، وعطيات عبد ربه حافظ ، وأميرة فاروق عبده قاسم، وسنية يوسف إبراهيم، وتهاني مصطفى أحمد، ويسرية سيد عبد الحميد ، وشادية عبد الخالق عبد الخالق، وعطية أحمد محمد وهبي، وعزة كامل جرجس، ومنى وهبة على الدين، ووفاء رضوان عبد العزيز، ومنال حنفي إبراهيم، وسنية صابر أحمد، وهاله محمد عاطف، ونفيسة عطية محمد ، ومنى كامل عبد الصمد.

كما شمل التكريم: سامية أحمد أيوب، وسميحة حسين داوود، ووطنية محمود عبد الغني، وفاطمة إبراهيم محمود ، وفاطمة عيسى متولي ، ونعيمة محفوظ متى، والسيدة محمد نصر، ومايسة احمد كامل ، ونادية عبد الله محمود ، وهدى عبد الغفار حسن، وإيمان فرج إبراهيم ، وشريفة فؤاد خليل، ومنى توفيق حسن ، ومرفت المهدي العجمي، وخيرية اخنوخ موسى، وثناء محمد السعيد جوهر، وسلوى مرقص فيلبس، وناهد شاه تاج الدولة عبد السلام ، ومنى رجب كامل، وفاطمة محمود سيد حسن، ونجات سيد حسن، وفريال مرسي السيد، وثريا محمد السلنتى، وحورية فايز غالي ، وسميرة هابيل ساويرس، واعتماد عبد المتجلي مسلم، وسعاد منصور عبد الغني، وكاميليا يوسف عبد الحميد ، وعفت سعيد حامد.